مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم.. وهذه قصته



أحمد عاطف (القاهرة)

أعلنت وزارة البترول المصرية تسلم إحدى شركاتها شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية في مجال تصنيع وإنشاء مستودعات تخزين الزيت الخام من خلال اتباع أسلوب جديد وغير مسبوق فى تنفيذ وإنشاء المستودع بنظام السقف العائم المزدوج والمتحرك من خلال استخدام أكثر من 240 رافعاً هيدروليكىاً متصلة بنظام تحكم واحد.

وبحسب البترول المصرية فإن ذلك هو الأسلوب الذي يعتبر الأول والأكبر من نوعه فيما يخص أعمال إنشاء مستودعات التخزين على مستوى العالم حيث تبلغ سعة المستودع 175 ألف متر مكعب، وبما يعادل أكثر من مليون برميل زيت خام، ويبلغ قطر المستودع 115 متراً ووزن أكثر من 3000 طن.

ويتكون المشروع، الذي ينفذه قطاع البترول المصرى ضمن المشروع القومى لإنشاء مستودعات تخزين الزيت الخام من 29 مستودعاً تم إنشاؤها بنفس الأسلوب.

وجاءت إجراءات تسجيل المستودع فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال موافقة وزير البترول المصري على بدء التسجيل خلال الفترة الماضية وحتى الانتهاء من أعمال الإنشاء والتشغيل، وذلك فى ضوء حرص قطاع البترول على استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية وبما يتماشى مع ما يتمتع به القطاع من سمعة جيدة بوصفه أحد أهم القطاعات الاقتصادية للدولة.