استخراج القطع الأثرية لمركب خوفو الثانية لعرضها بالمتحف المصري الكبير

أحمد شعبان (القاهرة)

انتهت البعثة الأثرية المصرية اليابانية برئاسة الدكتور ساكوجي يوشيمورا رئيس جامعة هيجاشي نيبون الدولية اليابانية، من استخراج جميع القطع الأثرية لمركب خوفو الثانية من الحفرة التي اُكتشفت بجوار هرم خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة، لتنتهي بذلك أكبر عملية لكشف واستخراج مركب خوفو الثانية، تمهيداً لتركيبها وعرضها في المتحف المصري الكبير بجوار مركب الشمس.

وأوضح الدكتورعيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم بالمتحف المصري الكبير والمشرف على ترميم مركب خوفو الثانية، أنه تم استخراج ما يقرب من 1700 قطعة خشبية من 13 طبقة داخل الحفرة، حيث تم الانتهاء من أعمال تسجيل وتوثيق جميع القطع والترميم الأولي لمعظمها.

وأضاف «عيسى» أنه تم نقل حتى الآن 1343 قطعة منها إلى المتحف المصري الكبير، وجار حالياً البدء والتجهيز للعمل في المرحلة الثانية من أعمال الترميم النهائي والدراسات اللازمة لتجميع وإعادة تركيب المركب لعرضها بجوار المركب الأول داخل مبنى مراكب الملك خوفو الجديد الذي يتم إنشاؤه الآن بالمتحف المصري الكبير.

ويعتبر مشروع ترميم واستخراج القطع الخشبية لمركب خوفو الثانية، واحداً من مشاريع الترميم التي تعبر عن أوجه التعاون المثمر بين مصر واليابان، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).