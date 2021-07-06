هذه "الكلمة" تعطّل كل أجهزة "آيفون".. تعرف عليها

كشف باحث عن كلمة يمكن أن تمنع هاتف "آيفون" الخاص بك من الاتصال بشبكة "واي فاي" (Wi-Fi).

وحدد الباحث سلسلة معينة من الأحرف التي، عند استخدامها لاسم شبكة "واي فاي"، ستعطل تماما قدرة "آيفون" على الاتصال بالإنترنت. ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من الكشف عن اسم "واي فاي" آخر مشابه قادر على إثارة الخلل الغريب. ومع ذلك، فإن هذا الخلل الأخير أكثر إزعاجا، حيث لا يوجد حاليا حل للمشكلة.

وفي الواقع، كشف الباحث كارل شو، عن اسمي شبكة "واي فاي"، كلاهما يدمر قدرة جهاز "آيفون" الخاص بك على الاتصال بالإنترنت. وبعد الاتصال بالشبكة، سيعيد "آيفون" تشغيل نفسه على الفور. وعند إعادة تشغيله، سيُبدّل مفتاح تبديل "واي فاي" في قائمة الإعدادات إلى "إيقاف"، ولن تتمكن من إعادة تشغيله مرة أخرى. ويعمل النقر فوق الرمز لمدة ثانية - قبل أن يعود على الفور إلى وضع "إيقاف التشغيل".

ولن يقتصر الأمر على استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول فحسب، ولكن نظرا لتعطيل "واي فاي" لديك، ستفقد عددا من ميزات "آيفون" المفيدة، بما في ذلك AirDrop وAirPlay.

وشارك الباحث الأمني ​​شو، النتائج التي توصل إليها على "تويتر"، حيث نشر أنه إذا دخل "آيفون" في نطاق شبكة "واي فاي" تسمى %secretclub%power، فستفقد القدرة على الاتصال بالشبكة وتشغيل الموسيقى عبر AirPlay والمزيد.

وبينما تسبب اسم شبكة "واي فاي" الأول، %p%s%s%s%s%n، في إعادة تشغيل "آيفون" وتركه غير قادر على الاتصال بالإنترنت، إلا أن إعادة تعيين إعدادات الشبكة تؤدي عادة إلى إصلاح الخطأ.

ولكن لا يمكن إصلاح اسم شبكة "واي فاي" الأحدث - ٪secretclub٪power - عن طريق إعادة ضبط إعدادات الشبكة.

وغرد الباحث كارل شو عن الخطأ الجديد: "على محمل الجد، ما زلت لا أمتلك شبكة "واي فاي" بحسب «rt».

ويبدو أن آبل تعمل على إصلاح هذا الأمر، ولكن في الوقت الحالي، فإن الأمر يستحق تغيير أي شبكات "واي فاي" بها رموز ٪ في أسمائها.