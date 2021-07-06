هذا ما قالته يسرا في الذكرى الأولى لرحيل رجاء الجداوي

أحيت الفنانة الكبيرة يسرا، الذكرى السنوية الأولى للفنانة الراحلة رجاء الجداوى، مشيرة إلى أنها مازالت متألمة لرحيل الفنانة رجاء الجداوى، قائلة: " تفوت سنة وفراقك لسه بيوجع قلبي كنتي أختي و صحبتي و حبيبتي.. سايبة فراغ كبير يا جوجا.. ربنا يرحمك ويصبر أميرة ويصبرنا جميعا على فراقك".

ونشرت يسرا صورة تجمعها بالراحلة رجاء الجداوى، عبر حسابها الرسمى بانستجرام، وقالت: " تفوت سنة وفراقك لسه بيوجع قلبي كنتي أختي و صحبتي و حبيبتي.. سايبة فراغ كبير يا جوجا.. ربنا يرحمك ويصبر أميرة ويصبرنا جميعا على فراقك، وحشتيني أوي ربنا يجمعنا على خير في الفردوس الأعلى".

وتداول رواد مواقع التواصل ماقالته رجاء الجداوي عن كورونا:" انا مش عارفة الناس ليه مش عايزة تقتنع أنها تتبع كل التعليمات، مضيفة ليه في ناس عايشة وكأن مفيش ابدأ بلاء ولا فيروس كورونا".