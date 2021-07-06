أغرب حادث.. سيارة تقتحم مقهى وتصيب رواده!

أحمد عاطف (القاهرة)

في حادث وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه الأغرب في مصر مؤخراً، اقتحمت سيارة أحد المقاهي في مدينة الإسماعيلية (شمال مصر) خلال متابعة مباراة محلية لكرة القدم.

وأعلن الأمن أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة عدد من رواد المقهى وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب الحادث.

ورغم سقوط عدد من المصابين في مدينة الإسماعيلية جراء الحادث، إلا أن توقعات تشير إلى أن الحادث مرتبط بمباراة كرة القدم التي انتهت لصالح الاتحاد السكندري وخسارة الاسماعيلي.