منح أول حاصلة على لقاح كورونا الجنسية الأميركية

قرر متحف سميثونيان الأميركي تخليد الدور الذي قامت به الممرضة ساندرا ليندسي، المهاجرة من جمايكا عندما كان عمرها 18 عاماً، باعتبارها أول شخص في أميركا يحصل على اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وكان الرئيس جو بايدن أعلن (الجمعة) أن بطاقة التطعيم الخاصة بليندسي، والزي الذي ارتدته يوم خضوعها للقاح فايزر-بيونتك، الذي كان أول لقاح توافق هيئة الغذاء والدواء الأميركية على استخدامه ضد كوفيد-19، ضمن معروضات متحف سميثونيان للتاريخ الأمريكي.

وأعلنت وكالة خدمات التجنس والهجرة الأميركية قرار منح ليندسي الجنسية الأميركية، باعتبارها شخصاً قدم «مساهمة كبيرة من أجل بلادنا».

وكانت ليندسي خضعت للتطعيم في 14 ديسمبر 2020. وقالت بعد تطعيمها بقليل إنها تشعر بالراحة، والأمل. وأضافت أنها تتمنى أن يكون تطعيمها بداية النهاية لحقبة مفعمة بالألم في تاريخ الولايات المتحدة. وتتولى ليندسي إدارة التمريض في وحدة العناية المكثفة بمستشفى لونغ آيلاند.