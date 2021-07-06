مهرجان كان.. وجهاً لوجه لأول مرة منذ بداية الجائحة

من المقرر أن يعرض اليوم الثلاثاء لأول مرة الفيلم الدرامي الموسيقي " أنيت" من بطولة ماريون كوتيار وأدم

درايفر، على شاطئ الريفيرا الفرنسية في بداية فعاليات مهرجان كان السينمائي، الذي يعود لإقامة فعالياته وجها لوجه لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا.

ويشار إلى أنه لم يقم حفل مهرجان كان السينمائي العام الماضي بسبب جائحة كورونا. وجرى إرجاء النسخة الـ74 من المهرجان من شهر مايو إلى يوليو الجاري من أجل إتاحة مزيد من الوقت لتحسن الوضع الصحي.

وتم وضع عدد من بروتوكولات النظافة والسلامة، شملت ارتداء الكمامات داخل دور السينما في جميع الأوقات.

ويعد فيلم " انيت" للمخرج ليو كاراكس أول فيلم ضمن 24 فيلما سيتم عرضها خلال فترة إقامة المهرجان التي تستمر أسبوعين. وسيتم منح جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم في 17 يوليو الجاري.

وسيعود هذا العام المخرج الإيراني الحائز على جائزة أوسكار أصغر فرهادي لمهرجان كان، حيث سيعرض فيلمه " ايه هيرو".

ومن المقرر أن يترأس المخرج الأميركي الحائز على جائزة أوسكار سبايك لي هيئة الحكام لهذا العام.