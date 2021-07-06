أوقف هذه العادة فور تلقي لقاح "كورونا"!

حذر أطباء روس من التدخين خلال الأيام الـ3 الأولى من التطعيم بلقاح كورونا، تفاديا للجلطات الدموية التي تؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية المحتملة.

ووفق RT حثت الطبيبة ليودميلا لابا متلقي التلقيح على التوقف عن التدخين تجنبا لتقلصات الأوعية الدموية وسماكة الدم، وتكون خثرات حادة تشبه عدوى الفايروس.

وأوصت المدخنين بتناول مضادات التخثر بعد التطعيم، ما يقلل نشاط تخثر الدم ويمنع تكوّن الجلطات.

بدوره، قال طبيب الرئة أليكسي نيكيشينكوف: «التدخين بعد التطعيم يشكل ضغطا إضافيا في وقت تبدأ مناعة الجسم العمل بنشاط، ما يظهر متلازمة شبيهة بالأنفلونزا (حمى وضعف وصداع وفقدان شهية)، وتتزايد هذه الأعراض باستنشاق دخان التبغ والسجائر الإلكترونية».