وفاة أشهر فنانة «كومبارس» في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

نعى عدد من الفنانين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، الفنانة المصرية الكوميدية، التي عرفت بلقب «أشهر كومبارس في مصر»، الذي غيبها الموت اليوم الاثنين.

على الرغم من أن الفنانة الراحلة سحر كامل لم تقدم أدواراً كبيرة طيلة مشوارها الفني، منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، إلا أنه معروف عنها بأنها «فنانة المشهد الواحد» في الوسط الفني المصري.

تخرجت في كلية التجارة في جامعة عين شمس، إلا أنها اتجهت للتمثيل، وبدأت مسيرتها في فيلم «الباحثة» الذي عرض عام 1979.

وللفنانة سحر كامل العديد من «الإفيهات» السينمائية الشهيرة التي أطلقتها خلال الأعمال التي شاركت فيها. وقد أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورها وبعض مقولاتها عدة مرات، ودعوا لها بالرحمة.

قدمت الفنانة الراحلة ما يزيد على 70 عملاً فنياً، كان آخرها ظهورها صحبة الشخصية الشهيرة في مصر «أبلة فاهيتا» في مسلسل «دراما كوين» الذي عرض عبر منصة «نتفلكس». ومن أشهر مقولاتها، ما قالته خلال مشاركتها في فيلم «الناظر» صحبة الفنان الراحل علاء ولي الدين: «الله.. وأنا مالي يا لمبي».