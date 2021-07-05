ريهام حجاج لـ «الاتحاد»: لماذا يتدخل الجمهور في حياتي؟

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أعربت الفنانة المصرية ريهام حجاج عن سعادتها بعرض مسلسل «وكل ما نفترق»، على قناة أبوظبي دراما، للمرّة الثانية بعد نجاحه في السباق الرمضاني المنصرم، وقالت إنها تظهر في العمل بـ 3 شخصيات هي «مؤمونة_ قمر_ زينب»، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة حول حياة يشوبها الكثير من الغموض والمرتبط بماضٍ عاشت فيه بشخصيتين مختلفتين، والعمل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وسلوى خطاب.

حول الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير، أوضحت حجاج، أن تعدد الشخصيات الدرامية، ووجودها في أزمنة مختلفة، أمر يتطلب الكثير من الجهد والتحضير، فعلى سبيل المثال نجد شخصية «زينب»، كان بها مجهود كبير من حيث الأداء الفني، كون الشخصية تتحدث اللهجة الصعيدية، وتنكرها في زي رجالي طوال أحداث العمل، أما شخصية «قمر»، فكانت تتطلب الكثير من التحضير بسبب طبيعة شخصيتها، وخصوصاً في الملابس والأكسسوارات.

الحياة الخاصة

وحول حالة الجدل مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي بشأن زواجها من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، وتوجيه اتهامات لها بالتسبب في انفصال الثنائي ياسمين عبد العزيز وحلاوة بعد زواج دام لأكثر من 16 عاماً، أوضحت، أن زواجها جاء بعد عام من انفصال زوجها.

ووجهت حجاج رسالة إلى رواد منصات التواصل الاجتماعي: «لا أعلم ما سبب التدخل في حياتي الخاصة، وطالبت الجمهور بالاهتمام بأعمالها الفنية، سواء السينمائية أو التلفزيونية، لافتة إلى أنها قدمت أكثر من 30 عملاً فنياً، وأغلبها أدوار صعبة، وعلى المتابعين الاهتمام بأعمالها بدلاً من بحياتها».

حلم فني

أما عن الشخصية المؤثرة التي تود تجسيدها على الشاشة، فأوضحت ريهام أنها تود تجسيد شخصية المطربة الراحلة داليدا؛ لأنها ثرية فنية للغاية على الجانبين الفني والإنساني، كما تود تجسيد الشخصيات المؤثرة التي استطاعت أن تحقق تغيراً حقيقياً وملموساً بالمجتمع المحيط بها، كما لديها حلم فني آخر، من الصعب تحقيقه فنياً، وهو تجسيد السيرة الذاتية لـ«الأميرة ديانا».

السينما

وبالنسبة لغيابها عن السينما منذ 3 منذ آخر أفلامها «راغدة متوحشة»، مع الفنان رامز جلال، فأوضحت أنها قدمت خلال مشوارها 9 أفلام سينمائية، تعتز بها جميعها، مشيرة إلى أن وجودها بالسينما مرتبط بمعايير خاصة، أهمها أن العمل يضيف إلى رصيدها الفني، وأن تظهر أمام الجمهور بشكل مشرف، كما عودته في جميع أعمالها الفنية.

ونفت صحة الأخبار المتداولة بشأن اشتراكها في بطولة الفيلم السينمائي «لعنة الزمان»، المقرر أن يشارك في بطولته أحمد وفيق، وعمرو عبد الجليل.

التحول الرقمي

وقالت ريهام: إننا نعيش عصر التحول الرقمي، والمستقبل يمنح المزيد من الأهمية للمنصات الإلكترونية، وستكون بديلة تماماً للعرض التقليدي، سواء التلفزيوني أو السينمائي، وأنها فتحت المجال أمام صناع المحتوي الفني لتقديم أعمال متنوعة وأكثر جرأة في التناول عكس الماضي.

وبخصوص ابتعادها عن المسرح، أكدت أنها تحلم بتجسيد شخصية «هدى شعراوي»، التي ساهمت إبان حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، في دعم وتحرير المرأة العربية.

الحراك الفني في الإمارات

أكدت ريهام حجاج أنها سعيدة بحالة الحراك الفني التي تشهدها الدراما الإماراتية وتمثيلها بقوة في المحافل والمهرجانات ووجهت بالشكر والتقدير إلى «أبوظبي للإعلام» على دعمها المستمر للفن المصري، من خلال عرض إبداعاته الفنية على شاشاتها المتنوعة، كما أشادت بصحيفة «الاتحاد»، التي دعمتها منذ بداية مشوارها الفني.