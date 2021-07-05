«موسى» في السينما 11 أغسطس

سعيد ياسين (القاهرة)

قررت أسرة فيلم «موسى» عرضه تجارياً للجمهور بعد تأجيله أكثر من مرة، بداية من 11 أغسطس المقبل، لينافس خلال الموسم الصيفي الذي يشهد مشاركة عدد من الأفلام المهمة، والفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم ظافر العابدين وصلاح عبدالله، وأحمد العوضي، ومحمد لطفي، وأحمد حاتم، ومحمود حافظ، وتأليف وإخراج بيتر ميمي الذي يعود من خلاله إلى السينما بعد غياب عامين منذ أخرج فيلم «كازبلانكا»، مع العلم بأنه انشعل خلال العامين الماضيين بإخراج الجزأين الأول والثاني من مسلسل «الاختيار».

وتدور أحداث «موسى» الذي يعود من خلاله كريم محمود عبدالعزيز إلى السينما بعد غياب ثلاثة أعوام منذ قدم فيلم «اطلعولي برة»، في إطار الخيال العلمي، حول مهندس شاب ـ يجسد دوره كريم ـ يجد نفسه وحيداً دون صديق، فيقرر اختراع روبوت يطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقاً له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

واكتفت الشركة المنتجة للفيلم بنشر الملصق الدعائي له مقتصراً على صورة الروبوت، وكتبت: موسى.. #أقوى_من_الحديد، يوم 11 أغسطس في جميع دور العرض.