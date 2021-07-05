دموع في طليطلة

تماماً كدرّة تتوسط تاج أحد الملوك، هي طليطلة بالنسبة إلى إسبانيا، فهي حاضرة التاريخ، التي اجتمعت فيها كثير من الشواهد والأحداث، فضلاً عن المعاني العظيمة.

زيارتي تلك المدينة الجميلة أثارت في داخلي الكثير من المشاعر، كيف لا وهي المدينة التي خطت وجودها في شبه الجزيرة الأيبيرية من قبل الإغريق قبل ألفي عام من الآن، حين اختاروا لها مرتفعاً منيعاً يحيط به عدد من الأودية صعبة المراس، فيما يمر خلالها نهر (تاجه) عبر سلسلة لا نهائية من القنوات والمسارات يمدها بالمياه من كل اتجاه، مياه تكفيها كي تنبض بالجمال والحياة.

حين فتح المسلمون الأندلس على يد طارق بن زياد توجهت أنظارهم نحو طليطلة، التي كانت حينذاك حاضرة القوط وعاصمة حكمهم، حيث وقع الجميع في شباك حبها، وراح المسلمون ينثرون وجودهم في هذه المدينة، واضعين نصب أعينهم أن تكون طليطلة مركز إشعاع حضاري ينير قلب أوروبا المظلمة في تلك الحقبة.

على مدى أربعة قرون استضاءت فيها طليطلة بالحكم الإسلامي، نمت المدينة حضارياً بشكل مذهل، فأصبحت قبلة العلماء والفنانين، يفدون إليها من كل مكان، وقد انعكس هذا على عمرانها ومحيطها العام، فتشكلت المباني في صورة فنية باهرة، وكان الاهتمام بأدق التفاصيل حاضراً، وهو ما أشاع عبقاً ومسحة حصرية يستشعرها الزائر لهذه المدينة حتى اليوم.

كما ساهم الكثير من العلماء - أمثال ابن بصال الطليطلي - في إحداث نقلة اقتصادية للمدينة القائمة على الزراعة، وذلك بما استحدثه الرجل من طرق جديدة للفلاحة وري الأرض، الأمر الذي ترتب عليه فيض وفير من المحاصيل والخيرات.

لا تزال طليطلة حتى اليوم عبر عمرانها الأثري شاهدة على ثراء تلك الحقبة، وتدل على ما كان عليه المسلمون من سبق حضاري مشهود حينذاك، لا تزال طليطلة أنيقة في ذاتها تخطف عقول كل من يزورها بسحرها الأخّاذ، تأسر القلوب وتبعث في نفوسنا- نحن العرب- حزناً وكمداً ودموعاً مثخنة على حضارة كانت لنا ذات يوم.

عندما زرت مدريد، قررت المرور على هذه المدينة التي تبعد حوالي 75 كم جنوباً. ما زالت تُعرف بمدينة الثلاث حضارات – وبالإمكان استقلال القطار الذي يستغرق حوالي 30 دقيقة للوصول إليها، هي صغيرة وأنيقة لقضاء وقتك ماشياً لاكتشافها، ولا بد أن تبدأ جولتك من شارع طليطلة الرئيس، حيث الساحة والمطاعم، وبالإمكان أيضاً زيارة جسر القنطرة الذي يطالعك من كل جوانب المدينة وبوابة Puerta de Bisagra وساحة Zocodover وإذا كنت من محبي الفن فاعرج على متحف إل جريكو الذي يعد من أبرز المتاحف الموجودة، والتي تعرض روائع الرسام الإسباني إل جريكو، علماً أن المتحف كان منزله في الحي اليهودي، مرحباً بك في طليطلة، مدينة جميلة تستحق رحلة قصيرة.