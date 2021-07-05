شاهد.. صور القائمة القصيرة لمسابقة أفضل مصور فلكي لعام 2021

صور مذهلة نجحت في إثبات جدارتها على القائمة المختصرة لمسابقة مصور علم الفلك لعام 2021.. فتارة تستمتع بمشاهدة صورة لحقل خزامى تضيئه مجرة درب التبانة، وتصوير بانورامي لأضواء آيسلندا الشمالية فوق مصب متجمد، وتارة أخرى يُذهلك شروق ضبابي للشمس في شنغهاي.
ربما كانت قيود السفر مطبقة على ملايين الأشخاص حول العالم خلال العام الماضي، ولكن لا يزال المصورون الهواة والمحترفين قادرين على التقاط صور مذهلة لكوكبنا بحسب «cnn».
والآن في عامه الثالث عشر، يدير مرصد غرينتش الملكي في لندن المصور الفلكي لهذا العام.
وقال المنظمون في بيان صحفي: "رغم كل التحديات التي حصلت العام الماضي، تلقى المصور الفلكي للمرصد الملكي في عامه الـ13 آلاف الصور المذهلة".
وكان هناك في المسابقة أكثر من 4,500 صورة قدمها مصورون هواة ومحترفون عبر 75 دولة.
وكانت من بينها صور مذهلة لثاني أصغر كوكب في المجموعة الشمسية، ومذنب يمر فوق نصب ستونهنج التذكاري، ومسار اكتمال القمر فوق باريس ليلاً أثناء إحدى عمليات إغلاق المدينة.
وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة في 16 سبتمبر خلال حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت، قبل عرضها في المتحف البحري الوطني في لندن خلال الشهر نفسه.