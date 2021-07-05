طبيب يسمح لمرضى السكري بتناول الحلوى

سمح الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف لمرضى السكري من النوع الثاني، بتناول الحلويات .



ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن القاعدة الأساسية الأولى لمرضى السكري من النوع الثاني، هي تحديد السعرات الحرارية. بالطبع هناك صيغ معقدة في حساب السعرات الحرارية، ولكن وفقا له، لا حاجة للتعمق في الرياضيات، بل التركيز على الرقم 1800 سعرة حرارية.

والنقطة المهمة الثانية، هي حساب الكربوهيدرات التي يمكن ان تحددها أجهزة قياس خاصة. و"لنفرض بعد أكل تفاحة تحتوي على كمية معينة من الكربوهيدرات، على الشخص الامتناع عن تناول المعكرونة أو الأرز. لأنه توجد علاقة مكافئة على الطبيب توضيحها للمريض".

والنقطة المهمة الثالثة، هي التخلي عن السكر الذي ترتبط به مفاهيم عديدة خاطئة. ويضيف إذا كان الشخص يرغب بتناول الحلوى، فعليه عدم استخدام بدائل السكر، ويقول، "صحيح لا يستهلك المريض السكر، لكنه يخدع المستقبلات الذوقية، ما يزيد من إفراز الأنسولين". لذلك ينصح بتناول ملعقة عسل صغيرة أو مكعب من الشوكولاتة الداكنة المحتوية على نسبة عالية من الكاكاو.

ويضيف مياسنيكوف كما يمكن تناول المعكرونة الصفراء المصنوعة من أنواع القمح الصلبة، وليس المعكرونة البيضاء. وبالنسبة للفواكه، يجب معرفة مؤشر نسبة السكر. فمثلا العنب والفراولة تحتوي على سعرات حرارية قليلة، لذلك يمكن لمرضى السكري تناولها.