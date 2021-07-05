شاب يغامر بحياته لإنقاذ قطة

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

غامر شاب مصري بحياته من أجل إنقاذ قطة ليثير فيديو الحادثة، الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جدلاً بين الآلاف من رواد «الإنترنت».

تمكن الشاب، الذي يدعى أحمد المقدم، من إنقاذ القطة عن طريق النزول من شرفة الطابق الأعلى إلى الشقة التي توجد بها القطة، مستخدماً الحبال وشبكة للإمساك بالقطة.

وقال المقدم، إن القطة كانت تستغيث بإصدار أصوات عالية بعد سقوطها داخل الشقة المغلقة، وهو ما دفعه هو وأصدقاءه إلى محاولة إنقاذها.

ولاقى الفيديو ردود فعل مختلفة، بين معجب بمغامرة الشاب من أجل إنقاذ القطة، وبين معبر عن الخوف على حياته، لأنه قد يسقط لكونه ليس محترفاً في التسلق واستخدام الحبال.

وطالب عدد من مشاهدي المقطع المصور أي شخص يواجه موقفاً مشابهاً بالاستعانة برجال المطافئ، بدلاً من أن يعرّض حياته للخطر.

وقالت الدكتورة دينا ذو الفقار المدافعة عن حقوق الحيوان والحياة البرية لـ«الاتحاد»، إن أسلوب الشاب كان احترافياً، فقد استخدم الحبال للنزول، وشبكة للإمساك بالقطة، ولم يعرض حياته أو حياتها للخطر.

وأضافت أن طلب العون من رجال الإطفاء يكون واجباً في حالة عدم وجود شخص لديه الخبرات الكافية، مؤكدة أن الأسلوب المتبع في الفيديو يشبه أسلوب تنظيف زجاج المباني الشاهقة من الخارج.