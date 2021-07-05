تطور جديد في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



علم «الاتحاد» من مصادره المطلعة تفاصيل جديدة للحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، حيث لا تزال داخل العناية المركزة، فيما توقفت بشكل كامل عن السؤال عن زوجها الراحل الفنان سمير غانم، وتشعر بشكل كبير بوفاته، فيما لم يتم إعلامها حتى اللحظة، بعكس كل ما تمت الإشارة إليه خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر، أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت تتحسن بشكل بطيء خلال الفترة الماضية، فيما تراجعت مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لا تزال متأخرة على المستوى الصحي على الرغم من كل الفترة الماضية التي يعكف فيها الطاقم الطبي على مساعدتها وإنعاشها للخروج من الرعاية المركزة.

وأشار المصدر إلى أنها على المستوى النفسي تشعر بشكل كبير بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، ما جعلها تتحاشى الحديث عنه أو طلب لقائه والاتصال به خلال الفترة الأخيرة حتى لا يتم صدمها بالقرار، لكنها تحضر نفسها بشكل كبير للأمر، خاصة أنه من غير المعقول أن يزورها كل محبيها وأصدقائها إلا زوجها الذي لا يتركها تقريباً.

ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز للمستشفى في شهر رمضان المنقضي، حيث أُصيبت وأسرتها بفيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى وفاة الفنان الكبير سمير غانم متأثراً بالإصابة، بينما لا تزال هي تواجه المرض على الرغم من مرور كل هذه المدة الكبيرة، ومعاناتها من آثار فيروس كورونا المستجد الطويلة.