يفاجأ بثعبان ضخم في الحمام

تحول صباح رجل نمساوي إلى كابوس، اليوم الاثنين، عندما تسلل ثعبان ضخم من نوع الأصلة عبر أنابيب الصرف إلى منزله وفاجأه بعضة، وهو جالس على المرحاض.

التفت الرجل، البالغ من العمر 65 عاماً ويسكن في مدينة «جراتس»، في ذهول ليجد ثعباناً طوله 1.6 متر، حيث كان يجلس، وذلك في حوالي الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وفقاً لرواية الشرطة المحلية في إقليم «ستيريا».

ثعبان

وقالت الشرطة، إنها تعتقد أن الثعبان، وهو من نوع خانق غير سام موطنه الأصلي آسيا، وقد يصل طوله لتسعة أمتار، فر من شقة أحد الجيران وتسلل للمرحاض عبر الأنابيب، لكن لم يتضح على وجه الدقة المسار الذي سلكه.

وتواصلت خدمات الطوارئ مع خبير زواحف أزال الثعبان وأعاده لمالكه، بينما تلقى الضحية علاجاً في المستشفى من إصابات طفيفة.

وأشارت الشرطة إلى أن مالك الثعبان هو جارٍ الضحية، ويبلغ من العمر 24 عاماً، ويملك 11 ثعباناً كلها خانقة وغير سامة وتم إبلاغ مكتب الادعاء بالاشتباه في أن إهماله أدى لإلحاق الأذى بآخرين.