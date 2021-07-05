أميركي يلتهم 76 وجبة سريعة في 10 دقائق

أكل الأميركي، جوي تشيستانت، 76 هوت دوغ ( وجبة سريعة) بالمسابقة السنوية في 10 دقائق محطما بذلك رقما قياسيا عالميا.

يذكر أن مسابقة Nathan's Famous Hot Dog تقام في مدينة نيويورك كل عام بيوم الاحتفال باستقلال الولايات المتحدة 4 يوليو. وحطم، جوي تشيستانت ولقبه (الفكان)، رقمه القياسي العالمي حيث تمكن في غضون 10 دقائق من ابتلاع 76 كعكة نقانق، مع العلم أنه أكل العام الماضي، 75 هوت دوغ. وهذا هو فوزه الـ14 في المسابقة المذكورة.

واحتل المكانة الثانية في المسابقة، جيفري إسبر، الذي ابتلع 51 هوت دوغ. وجاء في المركز الثالث، نيك ويري مع 43 هوت دوغ.

من أجل تناول المزيد من النقانق، يأكل المشاركون في المسابقة لفائف منفصلة عن النقانق. لا تحتوي الهوت دوغ على كاتشب أو مايونيز أو خردل. عادة ما ينقع المشاركون الكعكة في أكواب من الورق المقوى تملأ بالماء، ثم يعصرونها ويضعونها في أفواههم، ثم يأكلون النقانق وابتلع الفائز اثنين من النقانق دفعة واحدة. واستغرق الأمر للفائز ثلاث حركات فكية ليأكل وجبة واحدة بحسب «rt».

وفازت الأميركية، ميشيل ليسكوت في مسابقة السيدات. وفي غضون 10 دقائق، تمكنت من تناول 30 هوت دوغ. وفي العام الماضي احتلت، ميكي سودو المركز الأول، حيث ابتلعت 48.5 هوت دوغ وحطمت الرقم القياسي العالمي. ولكنها لم تشارك العام الجاري في المسابقة بسبب الحمل.