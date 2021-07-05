كيت دوقة كمبردج في عزل ذاتي بعد مخالطتها مصاباً بكورونا

دخلت كيت دوقة كمبردج وزوجة الأمير البريطاني وليام في عزل ذاتي وألغت ارتباطاتها بعد أن ثبتت إصابة شخص خالطته بكوفيد-19، حسبما أفاد مكتبها اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم قصر كينزنجتون "خالطت دوقة كمبردج في الأسبوع الماضي شخصا اتضح بعد ذلك بالفحص إصابته بكوفيد-19".

وأضاف "صاحبة السمو الملكي لا تشعر بأي أعراض لكنها تتبع كل الإرشادات الحكومية ذات الصلة ودخلت في عزل ذاتي في المنزل".

وحضرت كيت، زوجة حفيد ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، عددا من الفعاليات الأسبوع الماضي كان أهمها بطولة ويمبلدون للتنس يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن تحضر حفلا بمناسبة مرور 73 عاما على تأسيس خدمة الصحة الوطنية البريطانية اليوم الاثنين مع الأمير وليام، الذي لم يطلب منع الأطباء عزل نفسه.

وأصيب وليام نفسه بالمرض في أبريل الماضي، في الوقت ذاته تقريبا الذي أصيب فيه والده ولي العهد الأمير تشارلز. وقالت وسائل الإعلام آنذاك إن حالة وليام كانت سيئة.



