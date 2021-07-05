ارتفاع درجات الحرارة تتسبب في طهي المحار على شواطئ واشنطن

في واقعة غريبة، تسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديد، شمال غرب المحيط الهادئ، في طهي المحار الموجود على شاطئ العاصمة الأميركية واشنطن، وشاركت شركة محار "هاما هاما"، التي تدير مزرعة للمحار فى واشنطن، صورا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، لمحار موجود فى قناة هود، الذي أصبح مطهو بفعل حرارة الشمس المرتفعة، وجاهز للأكل مباشرة، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

ارتفاع درجات الحرارة تتسبب في طهي المحار على شواطئ واشنطن

ومن جانبها، قالت ليزا مونبيرج، مديرة التسويق في الشركة، إن "موجة الحر الملحمية شيء لم يره أحد، ومن ثم كان لدينا مد منخفض لم يحدث منذ 15 عاما، والذي حدث في منتصف اليوم"، وتابعت: "يبدو أن المحار وكأنه تم طهيه للتو، وكما لو كان جاهزا للأكل".

ارتفاع درجات الحرارة تتسبب في طهي المحار على شواطئ واشنطن

وترصد الصور التي نشرتها الشركة أعداد كبيرة من المحار المتناثر على الشاطئ، وجميعها انفتح صدفها بسبب الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، وبدورها، طالبت شركة "هاما هاما" مع صور "مقبرة المحار" بالتصويت للسياسيين الذين لديهم الشجاعة الكافية لمواجهة تغير المناخ.