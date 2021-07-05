بالصور.. أميركية تكتشف تمثال توأم لابنها في مركز تسوق

الجملة الشهيرة "يخلق من الشبهة أربعين" اخترعت من أجل التعبير عن التطابق الكبير فى الملامح بين البشر، ولكن أن يكون التشابه بين بشر وتمثال فهذا هو الأمر الغريب، حيث فوجئت أم أميركية عندما أخبرتها صديقتها بوجود شبه كبير بين ابنها البالغ من العمر 5 سنوات ودمية عرض أزياء في مركز للتسوق بمركز "ماركس آند سبنسر" في مقاطعة بويز، حتى رأت بنفسها التطابق المذهل بين صغيرها والمانيكان.

بالصور.. أميركية تكتشف تمثال توأم لابنها في مركز تسوق

ووفق ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، تقول الأم لويز أهيرن البالغة من العمر 48 عاماً، إنها تعرضت لصدمة حياتها عندما ذهبت لمركز "ماركس آند سبنسر" في مقاطعة بويز، ووقف ابنها أوستن بجانب دمية عرض الأزياء، لتكتشف أنها أمام توأم متطابق لم تلده، ووجدت تشابه مذهل بين ابنها والمانيكان، حيث حملا نفس ملامح الوجه وتصفيفة الشعر الأشقر وبنية الجسم وحتى طريقة الوقوف.

بالصور.. أميركية تكتشف تمثال توأم لابنها في مركز تسوق

وعلقت الأم لويز أهيرن، على التشابه بين ابنها والتمثال، قائلة: "بصراحة لم أصدق ما رأيته أمام عيني، لا أحد يعرف ملامح الابن أكثر من الوالدين، وقد لاحظت أن ملامحهما متشابهة تماماً، إنها مصادفة لا تُصدق، وابني لم يستطع التوقف عن الضحك بعدما قابل توأمه التمثال، وظل يلامس شعره ويقف بجانبه لوقت طويل".

وأثناء زيارتهم إلى توأم أوستن في مركز التسوق، لم يستطع جميع الموظفين السكوت أمام صدمة المشهد إلا التعليق على كيف بدا الزوجان متشابهين، ومازحت الأم في النهاية طفلها اوستن، قائلة: "حسنًا ، أوستن ، إذا كنت تتطلع إلى الخروج من المدرسة أو أي حدث اجتماعي فأنت تعرف مكان العثور على حيلتك المزدوجة".