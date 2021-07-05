5 عروض «ماما ميّا!» في دبي أوبرا

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي أوبرا عن استضافتها لخمسة عروض إضافية للمسرحية الغنائية الشهيرة التي طال انتظارها «ماما ميّا!»، وذلك اعتباراً من 23 وحتى 25 سبتمبر.

ويُجسّد عرض «ماما ميا!»، الذي انطلق نحو العالمية من مسرح «ويست إند»، الرؤية المميّزة لجودي كرايمر وأسلوبها الرائع في تقديم سحر الأغاني الخالدة لفرقة «آبا»، وذلك من خلال حكاية مرحة ومسليّة تدور حول أمّ وابنتها وقصة بحثها عن هوية والدها من بين ثلاثة رجال، وذلك على إحدى الجزر اليونانيّة السّاحرة.

كما يُتيح «ماما ميا!» للجمهور في دبي فرصة الاستمتاع بتجربة ترفيهيّة حيّة، لا مثيل لها، في شهر سبتمبر من هذا العام.

عشاق المسرح الغنائي على موعد للاستمتاع بمشاهدة قصة مذهلة على أنغام موسيقى «آبا» الرائعة.

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