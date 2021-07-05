«فنون الطهي» في أبوظبي يدخل جينيس بنكهات الآيس كريم

أبوظبي (الاتحاد) سجّل موسم فنون الطهي في أبوظبي، المهرجان المخصص لتجارب تناول الطعام والذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، رقماً قياسياً جديداً في جينيس للأرقام القياسية بتقديم أكبر مجموعة متنوعة من نكهات الآيس كريم في موقع واحد.

وتندرج الفعالية التي شكلت إنجازاً كبيراً على مستوى المنطقة، ضمن عروض صيف الآيس كريم التي أطلقها موسم فنون الطهي في أبوظبي في أنحاء الإمارة وحملة أبوظبي للتسوق والمأكولات. وانطلقت الفعالية في متجر آيس كريم لاب المؤقت ضمن ياس مول يوم الجمعة 2 يوليو، بالتعاون مع شركة إنتاج لفائف الآيس كريم البريطانية بان آند آيس.

واستمتع عشاق الآيس كريم بتجربة شهية مع النكهات التي تنوعت بين ألف نكهة ونكهة، من بينها البسكويت والقهوة، والفستق الحلبي والعلكة، والمرينج وأوريو بالنعناع، والماتشا وباشن فروت، فضلاً عن الكرز وحلوى المفرقعات وغيرها الكثير. وانطلاقاً من حرص أبوظبي على سلامة زوارها ومواطنيها وصحتهم، سيتم تنظيم موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات وعروض صيف الآيس كريم وسط تطبيق صارم لإجراءات الصحة والسلامة، بما يتماشى مع توجيهات حكومة أبوظبي.

