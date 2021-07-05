فقدان الشهية؟.. أعرف الأعراض وطرق العلاج

هناك العديد من العوامل والأسباب الكامنة التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الشهية. فقدان الشهية حالة تقل فيها الرغبة في تناول الطعام مما يؤدي لفقدان الوزن وحتى سوء التغذية.

ومن أسباب فقدان الشهية الاكتئاب واضطراب الأكل والحمل والعدوى والغدة الدرقية وأمراض الكلى ومشاكل الوراثة وأمراض الجهاز الهضمي يمكن أن تكون أيضًا سببًا لفقدان الشهية في العديد من الحالات مما يؤدي إلى لفقدان الشهية. وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

أعراض فقدان الشهية:

اضطرابات النوم

الإغماء والدوخة

القيء بعد الأكل



فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر



الشعور بالبرد باستمرار



علاجات منزلية لتحفيز الشهية:

التوابل: لا تضيف فقط اللون والنكهة إلى طعامنا ولكن لها أيضًا الكثير من الفوائد الصحية المرتبطة بها، الزعتر والفلفل الأسود والنعناع والكركم والقرفة يمكن أن تكون مفيدة لزيادة الشهية.

الزنجبيل: يساعد في علاج مشاكل الغثيان واضطراب المعدة، كما يسهم في تقوية الجهاز الهضمي عن طريق تحفيز العصارات الهضمية والإنزيمات في الجهاز الهضمي.

كما يجب عليك التحقق مما إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي منها واستشارة طبيبك أو أخصائي التغذية قبل تناولها لأن الخبراء يعرفون الكثير عن جسمك وصحتك.