هذه الكلمات رددتها الفنانة رجاء الجداوي كثيراً قبل رحيلها !

تمر اليوم الإثنين الذكرى الأولى لرحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي ، في مثل هذا اليوم فقد الوسط الفني النجمة الشهيرة كانت تتمتع بحب وتقدير الكثيرين.

وقصت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في تصريحات تليفزيونية أكثر جملة كانت تقولها والدتها قبل وفاتها: "خلوا بالكم من نفسكم"، مؤكدة أن والدتها كانت راضية وشاكرة ومتقبلة الوضع فى أيامها الأخيرة.

وأضافت: "أنا متزوجة منذ فترة طويلة لكن أمى لم تعتد الاتصال بزوجى عبر الهاتف، لكن خلال فترة مرضها كانت تهاتفه يوميًا فى السابعة صباحًا لتوصيه بي.. وكانت في آخر أيامها تردد (يا رب أميرة)".

وأكملت أميرة مختار أن الراحلة في آخر أيامها كانت تقول فقط "يا رب أميرة، راضية والحمد لله"، مُبينة أن والدتها كانت صاحبة شخصية قوية، حتى أنها كانت تحكي لوالدها الراحل، كابتن حسن مختار بعض الأمور وتخفيها عن والدتها خوفًا منها.

من جانبها قالت فتحية شعبان، الممرضة التي صاحبت الفنانة الراحلة خلال أيام علاجها بالمستشفى قبل وفاتها، أنه في الأيام الأخيرة للراحلة رجاء الجداوي كانت لا تريد التحدث مع أحد إلا ابنتها وحفيدتها، وتابعت: "كانت تقولي لو سمحتي ممكن تتصلي ببنتي".

وأكدت الممرضة فتحية شعبان أن الراحلة حريصة بشكل دائم على سماع القرآن الكريم خلال فترة تواجدها بالمستشفى، مضيفة: "كانت مش عاوزة تسمع غير القرآن.. كانت إنسانة عالية فى الذوق والأدب".

الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان في القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصري فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوي مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل في المجال الفني، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندي، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.