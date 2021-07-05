وفاة الشاعر السوداني محمد طه القدال

توفي الشاعر السوداني محمد طه القدال عن عمر يناهز ال 70 عاماً، أمس متأثرا بإصابته بمرض السرطان.

ونعى صحافيون وسياسيون وفنانون، الراحل محمد طه القدال، معددين مآثره وأشعاره ومواقفه.

ونعى عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حسن التعايشي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، القدال، وقال: "القدال طائر الفينيق الذي حلَّق عاليًا ومضى".. غادرنا إلى مثواه الأخير راضيًا مرضيًا شاعرنا الرصين وفارس كلمتنا الأستاذ محمد طه القدال بعد رحلة باذخة من البذل والعطاء والعمل العظيم، إنحاز الفقيد بصدق إلى قضايا الغلابة والمحرومين بأشعاره الخالدة التي شكَّلت وجدان السودانيين، ومواقفه الصلبة والراسخة تجاه القضايا الوطنية الكبرى، إننا إذ ننعيه في هذا المساء ننعى هرماً سودانياً متفرداً وروحاً مسكونة بالوجد والمحبة وعقلاً ممتلئاً بالإبداع.