دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى دلال عبد العزيز

شعبان بلال (القاهرة)

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة حزينة إلى والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، التي تتلقى العلاج الآن في أحد مستشفيات القاهرة بسبب معاناتها من أعراض فيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.



ونشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وعلقت عليها:" بحبك أوي يامامي ربنا يشفيكي ويعافيكي ويهون عليكي"، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من قبل الفنانين والمتابعين.

وعلق عدد من الفنانين على المنشور وعلى رأسهم حنان ترك وشيكو ومي كساب وليلى زاهر وعلاء التونسي وهيثم دهب وغيرهم، مطالبين بالشفاء العاجل لها.



وفي وقت سابق، طالبت الفنانة إيمي سمير غانم، بالدعاء لوالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مؤكدة أن حالتها الصحية غير جيدة.



وفي سياق متصل، نفى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، خروج الفنانة دلال عبد العزيز من العناية المركزة، مؤكدا أنه تم نقلها من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عناية مركزة أخرى وحالتها لا تشهد تحسنا، مطالبا الدعاء لها.



وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها بسبب تلقيها العلاج في أحد مستشفيات القاهرة منذ أكثر من شهرين من أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.