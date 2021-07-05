نانسي والحلاني في ضيافة جمهور الرياض.. الجمعة

امتداداً لسلسلة حفلات صيف الرياض، وفي ليلة لبنانية بامتياز، يحيي الفنانان عاصي الحلاني ونانسي عجرم حفلة غنائية بالعاصمة يوم (الجمعة) القادم، برعاية الهيئة العامة للترفيه التي قصرت دخول هذه الحفلات على المحصنين ضد فايروس كورونا.

وينتظر أن يقدم الفنانان باقة متميزة من الأغنيات التي قدماها خلال مشوارهما الطويل. فيما أتيح للجمهور شراء التذاكر عبر المواقع الإلكترونية منذ أمس.

وطرحت عجرم أخيراً «جايه معاك»، لتنضم لـ«حبك بيقوى» و«مشكلتك الوحيدي» التي تأتي ضمن ألبومها المرتقب صدوره قريبا «نانسي 10»، فيما طرح الحلاني آخر أعماله أغنية «حبيبي» بمشاركة ابنه الوليد الحلاني على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحصدت حوالي 5 ملايين مشاهدة.