جنديات ينتعلن في عرض عسكري أحذية ذات كعب عالٍ!!

نشرت السلطات الأوكرانية صوراً تظهر جنديات يتدربن على عرض عسكري من المقرر إقامته الشهر المقبل وهنّ ينتعلن أحذية نسائية ذات كعب عال بدلاً من الأحذية العسكرية التقليدية.

ونشرت وزارة الدفاع صورا لتمارين على العرض الذي سيقام بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال أوكرانيا في 24 أغسطس.

وتظهر هذه الصور المنشورة على صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، تلميذات في المدرسة العسكرية يمشين بزي مموه وينتعلن أحذية نسائية سوداء بكعب متوسط الطول كجزء من الزي العسكري النسائي خلال العرض بحسب الوزارة.

وقالت إيفانا ميدفيد المشاركة في التمارين في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية لوزارة الدفاع الأوكرانية "اليوم نتمرن بالأحذية النسائية ذات الكعب للمرة الأولى. الأمر أصعب قليلا مقارنة مع الأحذية العسكرية لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وأثارت الصور ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي واحتجاجات في البرلمان.



