جيف بيزوس يتنحى من إدارة "أمازون"

يدخل جيف بيزوس الذي يُعتبر أغنى رجل في العالم مرحلة جديدة في حياته المهنية بعدما بنى انطلاقاً من مكتبة متواضعة على الإنترنت واحدة من أقوى الشركات في العالم، وهي "أمازون".

ويتنحى رجل الأعمال البالغ 57 عاماً من منصب المدير العام الاثنين لساعده الأيمن آندي جاسي، سعياً إلى تكريس نفسه لمشاريع أخرى، أولها رحلة إلى الفضاء في 20 يوليو.

لكنه سيحتفظ بدور رئيسي في الشركة التي أسسها قبل 27 عاماً من خلال استمراره رئيساً تنفيذياً لمجلس إدارتها.



وقالت ويست أن بيزوس "أعطى زخماً للكثير من الخدمات التي بات الناس يعتبرونها أمرأً مسَلّماً به، كالتسوق عبر الإنترنت، وطلب شيء ما وتسلّمه في اليوم التالي".

وتبلغ قيمة "أمازون" اليوم في البورصة أكثر من 1700 مليار دولار، هي التي اطلقها بيزوس من مرأبه وكان يتولى توضيب الحزم بنفسه. وحققت الشركة عام 2020 مبيعات بقيمة 386 مليار دولار، بمختلف القطاعات التي تضمها هذه المجموعة المترامية الأطراف ، من التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية إلى محال البقالة والذكاء الاصطناعي وإنتاج الأفلام.



