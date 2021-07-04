نيللي كريم تقدم الأكشن في «كازابلانكا 2»

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقدت الفنانة المصرية نيللي كريم على البطولة النسائية لفيلم «كازابلانكا 2»، أمام الفنان المصري أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

وقالت لـ «الاتحاد»: بالفعل تعاقدت على المشاركة في الجزء الثاني من كازابلانكا، وحالياً العمل في مرحلة الكتابة النهائية، على أن يتم تحديد موعد التصوير خلال الأيام القادمة، ومن المقرر أن تبدأ أحداث الجزء الثاني من مدينة لشبونة في إسبانيا، حيث سافر إليها أبطال الفيلم من المغرب التي دارت فيها أحداث الجزء الأول، وأتمنى أن يحقق نجاحاً كبيراً عند عرضه، مثلما حقق الجزء الأول إيرادات عالية.

وأشارت إلى أنها شاركت كضيفة شرف في أحداث الجزء الأول، حيث ظهرت في مشهد أكشن جديد على أعمالها الفنية، وقالت: إنها تمكنت من أداء المشهد بسهولة رغم حركاته العنيفة، لأنها تتمتع باللياقة البدنية المطلوبة لأدائها بسبب كونها راقصة باليه، مؤكدة على أنها أحبت مشاهد الأكشن وترحب بتقديمها في أعمال قادمة كنوع من التغيير، وسوف تستكمل هذه الشخصية التي بدأتها في الجزء الأول بمشهد واحد.

وتضيف نيللي: أصور حالياً مشاهدي في فيلم «200 جنيه»، الذي أجسد من خلاله دور «راقصة» وتحاول تحقيق حلمها في عالم الشهرة والمال، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية.

وأضافت: استأنف خلال الأيام القليلة تصوير فيلم «العميل صفر»، الذي يجمعني مع أكرم حسني، ولبلبة، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف وائل عبدالله، وإخراج محمد سامي، موضحة أن العمل كوميدي مختلف، وأنها مستمتعة به جداً، وأقدم فيه شخصية سيدة تمتلك ملهى ليلياً، وتجمعها مواقف عديدة بكل الشخصيات المشاركة في الفيلم.