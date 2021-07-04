هوبكنز يحفظ سيناريوهات الأفلام

أبوظبي (الاتحاد)

اعترف النجم الإنجليزي الشهير السير أنتوني هوبكنز بأن أداءه دور مريض بالخرف في الفيلم الشهير «الأب The Father» جعله أكثر تصميماً على الحفاظ على نشاط عقله وذاكرته.

وقال الممثل والمنتج والمخرج، البالغ من العمر 83 عاماً، إنه حريص على القراءة كثيراً والرسم وحفظ سيناريوهات الأفلام والعزف على البيانو خمس مرات في الأسبوع، ليس كمحترف، لكن مجرد تمرين جيد للذاكرة.

وأضاف أن عمله كممثل يفيده ويساعده بالفعل على تنشيط عقله، إذ أن عليه أن يحفظ النصوص، ويعتقد أن ذلك يجعله متوقد الذهن حتى ذلك العمر. وذكر موقع «Female First»، أن هوبكنز قال في وقت سابق من العام الحالي، إنه يعتبر التمثيل بمثابة «هواية مدفوعة الأجر»، حيث إنه يحب وظيفته كثيراً ويستمتع بها.

وحذر نجم هوليوود الممثلين الشباب من رغبتهم في أن يصبحوا أثرياء ومشهورين، وأن هذا ليس رائعاً كما يعتقدون، وأنهم عندما يصلون إلى قمة الشجرة، لن يجدوا أي شيء مهم، بل إن الأمر مجرد كذبة وهراء، ناصحاً إياهم بتقبل الحياة كما هي، والامتنان لكونهم على قيد الحياة.