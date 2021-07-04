كيف تشجع أطفالك على تناول الخضراوات؟

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة جديدة أنه إذا كان الآباء والأمهات يريدون أن يأكل أطفالهم المزيد من الخضراوات، فعليهم مضاعفة كمية الخضراوات التي يضعونها في طبق طفلهم.

وأوضح باحثون بجامعة بارك في ولاية بنسلفانيا الأميركية أنه عندما يتعلق الأمر بتغذية الطفل، فكل جرام له أهميته، حيث يوصي خبراء الصحة بأن يستهلك الأطفال 1.5 كوب من الخضار كل يوم.

وقالت هانم دكتاس، طالبة الدراسات العليا في علوم التغذية: إن التجارب أظهرت زيادة تساوي حوالي ثلث الوجبة أو 12 في المئة من النسبة اليومية الموصى به للأطفال الصغار، بما يجعلها استراتيجية مفيدة يمكن استخدامها من جانب الوالدين ومقدمي الرعاية والمعلمين الذين يحاولون تشجيع الأطفال على تناول الكمية الموصى بها من الخضراوات طوال اليوم. ونقل موقع «Study Finds» عن الباحثين قولهم إنه من المهم أن يركز الوالدان على تناول أطفالهم الفاكهة والخضراوات، بجانب الحبوب والبروتين ومنتجات الألبان.

وعليهم أيضاً أن يقدموا لهم الخضراوات التي يحبونها، وتعريفهم على الخضراوات الجديدة وطهيها بالطريقة التي قد تعجبهم، بإضافة النكهات والتوابل المختلفة حتى يعتادوا عليها.