أحلام تروج لألبومها "فدوة عيونك"

مراد اليوسف (دبي)

روجت الفنانة الإماراتية أحلام لأغنيات ألبومها الأخير "فدوة عيونك"، بوضع بعض صور جديدة عبر حسابها في "انستجرام" وعرضت معها كلمات أغنية "تمرد" من أغنيات الألبوم الجديد وأشارت إلى أنها من كلمات "الأول" وألحان عبدالله البدر.

وعرضت أيضاً مقطعاً مصوّراً من الفيديو كليب لأغنية "خاطري ضايق" الذي طرح أيضاً ضمن أغنيات الألبوم "فدوة عيونك"، وهي الأغنية التي تحمل الإيقاع السعودي، من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، وألحان "عزوف"، مرتدية به من أزياء المصمم العالمي زهير مراد.