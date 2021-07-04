فتاة تتصدر «تريندات تويتر» في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

تصدرت فتاة مصرية «تريندات» موقع التغريدات «تويتر»، وذلك بعد إعادة نشر حالتها الصحية على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل والدتها.

وذكرت الأم أن الفتاة، وتدعى جنى إسماعيل الصياد، مريضة بضمور العضلات الشوكي، وعمرها 11 عاماً، وفقدت القدرة على المشي منذ كان عمرها عامين، وتقوس عمودها الفقري، ما أدى إلى حدوث مشكلة في التنفس لديها.

جنى الصياد

وطالبت والدة جنى، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتدخل لعلاجها قائلة «نرجوك يا ريس ولادنا بيتألموا وإحنا معاهم وبنتبهدل، من حق ولادنا يعيشوا من غير ألم».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قرر تحمل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة، والتي تبلغ 3 ملايين الأدولارات الأميركية لكل طفل.