أول تعليق من الفنانة هالة صدقي على حبس زوجها

أحمد عاطف (القاهرة)

علقت الفنانة المصرية هالة صدقي على الحكم الصادر ضد زوجها بالحبس 30 يوماً بسبب امتناعه عن دفع مبلغ مليون و100 ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما، بأنه لا يسعدها ما جرى أمام المجتمع. وأوضحت صدقي «في الحقيقة، هذا شيء لا يسعدني لأن في بيت اتخرب ونتج عن الأزمة ظهور سيئ لشخصين أمام المجتمع، وكنت أتمنى ألا يدفعني زوجي للوصول إلى هذه الدرجة والملاحقة في المحاكم، وهذه الخطوة كانت مؤجلة 7 سنوات لي على أمل أن تصل العلاقة بيننا إلى قدر من الثقافة والاحترام المتبادل».

ولفتت، فى تصريحات لوسائل إعلام محلية فى مصر، إلى أن زوجها هو ما اضطرها لذلك «هو من ضغط علي بكل وسائل الاستفزاز حتى اضطررت لهذه الخطوة»، موضحة «أنا لا أرفض الصلح، ولكن ليس لديّ ضمان كافٍ يؤكد لي تحوله للأصلح، ولكن هذا الشخص لديه سلاح أنني مشهورة ومعروفة فيحاول تدميري أمام جمهوري، ومع احترامي له أنا لا أطلب منه نفقة أو أي شيء لأنه عمره ما صرف على الأولاد ولا علي من يوم ما اتجوزنا وأنا متجوزاه وعارفة ظروفه من الأول، وراضية ولكن يجب علي الدفاع عن نفسي وأولادي وأموال أولادي». وكانت أزمة قد وقعت بين الفنانة وزوجها على مدار سنوات وذهبا للمحكمة لحل النزاع بينهما.