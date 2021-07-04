مصر استقبلت هذا العدد من السائحين خلال 6 أشهر فقط!

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية استقبالها 3.5 مليون سائح في النصف الأول من العام الحالي 2021، لافتين إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار.

وبحسب نائبة وزير السياحة والآثار في مصر غادة شلبي، فإن إيرادات القطاع دارت بين 3.5 مليار وأربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد نحو 3.5 مليون سائح. وكانت إيرادات السياحة نحو أربعة مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 بالمئة من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع.

ولفتت المسؤولة المصرية لتوقعها زيادة السائحين الفترة المقبلة بين 45 و60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، لا سيما أن متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة يبلغ نحو 95 دولاراً.

