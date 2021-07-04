فتوى عن الآثار تثير جدلاً في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الدعاة في مصر، عند سؤاله عن فتوى التنقيب عن الآثار أجاب: بأنه إن كانت هذه الآثار في أرض تملكها أو في بيت لك، فهي حلال لك وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يأخذها لأنها وجدت على أرضك، فهي ملكك. فيما تقدم محامي مصري شهير ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الداعية بسبب جدل كبير أثاره كلامه، حسبما ذكر المحامي. وعن البلاغ، أوضح المحامي بأن كلام الداعية قد أباح لعديد من ضعاف النفوس أن يتخذوا من تلك الفتوى حجة للتنقيب عن الآثار واستخراجها وبيعها لصالحهم، واعتبر أنهم تناسوا أن تلك الآثار هي ملك للدولة وأن لها حق التصرف فيها. وأضاف: «إذا تم القبض على أحد منهم بتهمة التنقيب عن الآثار واستخراجها لقال إن الشيخ قد أباح ذلك في فتواه»، مطالباً بالتحقيق في الواقعة وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.