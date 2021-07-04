قصة رسالة موقعة بخط يد جمال عبدالناصر معروضة للبيع بـ 1500 دولار

أحمد عاطف (القاهرة)

عرض موقع «ebay» الإلكتروني لبيع معروضات ومنتجات صورة لرسالة موقعة بخط يد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تعود لأكثر من 65 عاماً، وتحديداً حين كان رئيساً للوزراء، بـ1500 دولار. وتعد تلك الوثيقة أيضاً طالبا من جنسية عربية كان يدرس في مصر، وبرفقتها صورة للرئيس المصري الراحل حيث حملت رداً رسالة أخرى من أحد الطلاب المغتربين بمصر والذي طلب منه إرفاق صورة له موقعة منه، وهو ما رد عليه الرئيس الراحل بورقة بتوقيعه. وجاء نص رسالة جمال عبد الناصر كالآتي: «الطالب النابه محمود حسين قهوجي، تحية طيبة وبعد.. فأشكر لك رسالتك الكريمة التي عبرت فيها عن الذكرى الطيبة التي تكنها لمصر بعد إقامتك فيها دارساً أربع سنوات.. وأن مصر الوفية لإخوانها في العروبة، لتبادلك وداً بود، وإليك صورتي موقعاً عليها هدية مني تلبية لرغبتك.. والله أكبر والعزة للعرب». وتم توقيع الرسالة في تاريخ 23 يونيو 1956، وأكد بائع الرسالة القيمة من خلال الموقع أن الرسالة والورقة بحالة جيدة، وهي أصلية، لافتاً إلى أن المفارقة العجيبة في هذه الرسالة هي تاريخها فإمضاء الرسالة كان يوم 23 يونيو، أي يوم الاستفتاء على الدستور وبعدها بيوم تولي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية.