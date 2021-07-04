فنان مصري يحطم الرقم القياسي للمنتخب الإنجليزي في السباحة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

حقق الفنان المصري أحمد حاتم إنجازاً رياضياً عالمياً جديداً بعد فوز المنتخب المصري للسباحة في سباق التتابع، وتحطيم الرقم القياسي ليدخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية عن فئة السباحة لسباق الـ50 متر حرة تتابع.

وحطم المنتخب المصري الرقم القياسي المسجل بموسوعة «غينيس»، للأرقام القياسية لمنتخب السباحة الإنجليزي بعام 2019، في زمن قدرة 43 دقيقة و32 ثانية، فيما حقق المنتخب المصري رقمه القياسي بزمن قدره 42 دقيقة و12 ثانية متفوقاً عليه بفارق دقيقة وثانيتين. وعلى الصعيد الفني، يشارك أحمد حاتم في أحداث الجزء الثاني «ليه لأ»، يجسد شخصية مهندس معماري يدعى «صلاح»، ومتزوج من طبيبة العيون «ندي»، والتي تجسد شخصيتها منة شلبي، ويعاني الزوجان من عدم الإنجاب، والسعي لتحقيق حلمها من خلال تبني طفل من إحدى دور الأيتام، العمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه حول قضية التبني والصعوبات التي تواجهها في علاقتها مع الطفل، بجانب مناقشة بعض القضايا والموضوعات التي تهم المرأة العربية، العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته أمير شاهين، وسارة عبد الرحمن.





