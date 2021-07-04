ليلى طاهر تتصدر تويتر بعد أنباء إصابتها بـ«كورونا»

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت الفنانة المصرية ليلى طاهر الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، بعد أنباء إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وأثارت تصريحات الإعلامي المصري محمود سعد عن إصابة الفنانة المصرية ليلى طاهر بفيروس كورونا المستجد، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد أنها كانت ستظهر معه في لقاء مباشر على الهواء، إلا أنها لن تظهر بسبب الإصابة. وخرجت بعدها الفنانة ليلى طاهر لتؤكد أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد قبل شهرين، لكنها تعافت الآن ولا تعاني من أي أزمة صحية، نافية إصابتها حالياً بالفيروس. وابتعدت ليلى طاهر عن الفن منذ عام 2014، بسبب أن الأعمال التي كانت تعرض عليها لا تناسبها، والاسم الحقيقي للفنانة ليلى طاهر، هو شيرويت مصطفى إبراهيم فهمي، وهي من عائلة تمتد جذورها إلى أصول تركية، ومن مواليد 13 مارس عام 1939، واهتمت أسرتها بتعليمها حتى حصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية. وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن الفنانة بخير، داعين لها بالشفاء الدائم، معلقين: «ألف سلامة عليكي يا جميلة زمن الفن الجميل، والجميلة ليلى طاهر»، وغيرها من التعليقات.