مواصفات سيارة هافال H6 الأحدث في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

تتميز سيارات هافال H6 الصينية موديل عام 2022 بمختلف فئاتها ضمن فئة SUV، أنها تعمل بمحرك توربيني ذي 4 أسطوانات، وسعة 1500 سي سي، وتصل قوته الحصانية إلى 148 حصاناً، بعزم دوران 230 نيوتن- متر يدعمه ناقل سرعة أوتوماتيكي 7 سرعات.

وكانت قد كشفت مجموعة «جي بي غبور أوتو» المصرية عن أسعار سيارات هافال H6 الصينية، موديل عام 2022 بـ 4 فئات بأسعار مختلفة، وتطرح الفئة الافتتاحية، بتكلفة 370 ألف جنيه. وتتوفر الفئة الأعلى منها باسم Deluxe، وتطرح للسوق المصرية بتكلفة 400 ألف جنيه مصري، ثم الفئة الثالثة Deluxe SR وتتوفر بتكلفة 415 ألف جنيه مصري، والفئة الرابعة وهي أعلى فئة، وتتوفر باسم High Deluxe وتطرح للسوق المصرية بتكلفة 440 ألف جنيه مصري.



