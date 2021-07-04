سماء الوطن العربي تشهد ظاهرة فلكية.. الليلة

شعبان بلال (القاهرة)

يشهد الوطن العربي، مساء اليوم، ظاهرة فلكية جديدة عبر اقتران كوكب الزهرة والحشد النجمي خلية النحل، ويلاحظ وجود كوكب الزهرة إلى جوار الحشد النجمي خلية النحل Beehive ببرج السرطان. وقال مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الدكتور جاد القاضي، إن الاقتران يعني رؤية كوكب الزهرة والحشد النجمي خلف بعضهما كنقطة واحدة وجسم واحد، موضحاً أن الحشد النجمي خلية النحل يوجد داخل برج السرطان.

وأوضح لـ «الاتحاد»، أنه يُمكن من خلال هذه الظاهرة رؤية كوكب الزهرة وخلفه الحشد النجمي خلية النحل لأن خلية النحل موجودة في مجموعة شمسية أخرى، بينما الزهرة هو الأقرب لكوكب الأرض. ولفت القاضي إلى أن متوسط استمرار هذه الظاهرة هو 45 دقيقة، مؤكداً عدم وجود وقت معين لتكرار لهذه الظاهرة، ولا تظهر بصورة دورية.

وأشار إلى أن كوكب الزهرة غير مضيء ويتعذر رؤيته بالعين المجردة، لكن نرى الظاهرة من خلال «التلسكوب» كنقطة سوداء بالنسبة للحشد النجمي خلية النحل، لافتاً إلى عدم وجود أي خطورة على سكان كوكب الأرض أو من يشاهد هذه الظاهرة.





