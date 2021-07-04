أصحاب هذه الفئة أكثر تأثراً بأعراض كورونا

كشفت الطبيبة الروسية لودميلا لابا أن مستأصلي اللوزتين يعانون بشكل أشد من أعراض كورونا عند التقاطهم العدوى.

ووفق RT تقول لابا: «في المقام الأول تحمي اللوزتان من الالتهابات البكتيرية التي قد تتسرب إلى داخل الجسم إذا كان جهاز المناعة ضعيفا.. ورغم أن كوفيد-19 فايروس لا بكتيريا إلا أنه أقل حجماً بكثير، ما يتيح له مهاجمة الجهاز اللمفاوي بشكل أعمق لدى هذه الفئة، حسبما أظهرته الدراسات الأخيرة».

وتابعت: «هناك ضرورة ملحة لمتابعة هذه الفئة من المرضى بشكل مكثف حين يتعرضون للإصابة بالفايروس التاجي، لأثره السيئ على القصبات الهوائية والرئتين نتيجة فقدان الحماية التي توفرها اللوزتان باعتبارهما خط الدفاع الأول».