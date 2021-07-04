هذا ما يحدث لصحتك عندما تتناول الطعام ببطء؟

تناول الطعام بسرعة وبلا مبالاة، ودون إدراك يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن ومشكلات صحية أخرى.

ويوفر تناول الطعام ببطء العديد من الفوائد الصحية، وفق ما جاء في موقع "healthline" المعني بالصحة،

واليكم أبرز الفوائد الصحية لتناول الطعام ببطء:

يساعد على تناول كميات أقل، وبالتالي تتحكم الهرمونات بشكل كبير في الشهية، ما قد يجعلك تشعر بالشبع، وتتوقف عن تناول الطعام. يمكن أن يقلل من تناول المزيد من السعرات الحرارية، ما قد يعزز إنقاص الوزن بصورة ملحوظة بمرور الوقت.

يعزز المضغ الجيد والشامل للوجبات بصورة كبيرة الاستمتاع بالطعام ويساهم أيضا في تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

كما يجعلك تشعر بالهدوء والسيطرة، ما قد يساعد في التقليل من مستويات التوتر لديك.

نصائح لمساعدتك على البدء في تناول الطعام ببطء:

تجنب الجوع الشديد:

من الصعب أن تأكل ببطء عندما تكون جائعًا جدًا، لمنع الجوع الشديد، احتفظ ببعض الوجبات الخفيفة الصحية في متناول اليد.

تناول الأطعمة التي تحتاج إلى مضغ:

ركز على الأطعمة التي تحتوي على الألياف الطبيعية، التي تتطلب المزيد من المضغ، مثل الخضار والفواكه والمكسرات.

ابتعد عن الشاشات:

حاول تجنب الأجهزة الإلكترونية، مثل التلفاز والهواتف الذكية، أثناء تناول الطعام.

خذ نفسا عميقا:

إذا بدأت في تناول الطعام بسرعة كبيرة، خذ نفسًا عميقًا، سيساعدك هذا على إعادة التركيز وتناول الطعام ببطء.

كن صبورا:

يستغرق التغيير وقتًا، حيث يستغرق حوالي 66 يومًا ليصبح السلوك الجديد "تناول الطعام ببطء" عادة جيدة.