محمد علي رزق لـ «الاتحاد»: أتتبع أخبار مينا مسعود «في عز الظهر»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشف الفنان محمد علي زرق لـ «الاتحاد»، عن تفاصيل شخصيته بالفيلم السينمائي «في عز الظهر»، والذي يشارك في بطولته الفنان العالمي مينا مسعود، ويجسد رزق شخصية «مراد»، الصحفي بإحدى الصحف الكبرى، الذي يتتبع أخبار جرائم المجرم الدولي، الفيلم يدور في إطار الدراما التشويقية حول رئيس إحدى عصابات المافيا «حمزة»، والذي يجسد دوره الفنان العالمي مينا مسعود، ويرتكب العديد من الجرائم حول العالم، الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، وإيهاب فهمي.

وأعرب عن سعادته برد الفعل الإيجابي تجاه شخصية «معتصم»، في أحداث فيلم «قبل الأربعين»، موضحاً أنها شخصية يغلب عليها طابع النقاء البشري، فهذا الرجل الذي ينتمي إلى طبقة متوسطة، لا يعمل وملتزم دينيا، ويقرر الدخول في صراعات من أجل حفظ ميراث الطفل الصغير بعد وفاة أهله.

الدراما

كما أعرب محمد علي زرق لـ «الاتحاد»، عن سعادته برد الفعل الإيجابي تجاه شخصيته في أحداث مسلسل «ضل راجل»، والذي عرض في السباق الرمضاني المنصرم، وجسد شخصية «خالد»، الذي يعمل مدرساً لمادة التاريخ، موضحاً أن العمل بمثابة جرس إنذار لكل فتاة في مرحلة المراهقة، لتحذر الخداع والوقوع في فخ التجارب العاطفية خارج القيم الدينية والمجتمعية.

وأوضح أنه لم يتوقع رد الفعل الإيجابي حول شخصية «عادل حمزة»، والتي جسدها في أحداث مسلسل «الدايرة»، هذا الشاب الذي يمثل شريحة كبيرة من المجتمع، الشخص الروتيني الذي يبحث عن الاستقرار العاطفي والزواج والإنجاب، وحول الخط الدرامي الذي يناقشه المسلسل من خلال العلاقات العاطفية المتشابكة، أوضح رزق أنه من أحد الأسباب الرئيسية في نجاح العمل، حيث القصة تتناولها الدراما المصرية للمرة الأولى، والعمل تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول الأخصائي النفسي «يوسف زهران»، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، ويتعرف على العديد من القصص والعوالم الغريبة من خلال معالجته لمرضاه.

الحلم الفني

وحول الشخصية المؤثرة التي يود تجسيدها على الشاشة، كشف عن أنه يحلم بتقديم عمل فني عن شخصية الملك لير وتجسيدها درامياً وليس مسرحياً، مضيفاً أنه حلم بتقديم الشخصية التاريخية محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة.

المسرح

وأوضح رزق أنه ينتظر استئناف البروفات التحضيرية للعرض المسرحي «أنا مش مسؤول»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي وتناقش المتغيرات الطارئة على سلوكيات الجيل الحالي، تأليف محمد عز، وإخراج محمد جبر، ويشارك في بطولتها محسن منصور، وويزو، وحول حلمه المسرحي أنه ينتمي تجسيد شخصية «كاليجولا»، للأديب الفرنسي ألبير كامو، الإمبراطور الروماني، الذي يعد أشهر شخصية في الاستبداد السلطوي بالتاريخ.