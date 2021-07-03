الموروث يزهو في ملتقى السمالية الصيفي

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ اليوم فعاليات الأسبوع الثاني من ملتقى السمالية الصيفي 2021 «عن بُعد»، الذي أطلقه نادي تراث الإمارات عبر منصته الرقمية في العشرين من يونيو المنصرم، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري.

وتقدم المراكز الشبابية التابعة لنادي تراث الإمارات خلال الأسبوع الثاني للملتقى ورش الألعاب الشعبية، والصقارة، والتراث البحري، والسنع، وورش البيئة الزراعية، فيما ستقدم في الأسبوع الثالث ورش إعداد القهوة، والهجن، والتجديف والكياك من مدرسة الإمارات للشراع التابعة للنادي.

وقالت ظبية الرميثي مديرة مركز أبوظبي النسائي: إن ملتقى السمالية يعد من أهم الملتقيات التراثية التي تعنى بالتراث لتثقيف النشء، وتذكيرهم بتراث آبائهم وأجدادهم.

وأضافت: قدمنا في مركز أبوظبي النسائي عدة ورش أهمها الحريرية، والسدو، والغزل، والخوص، والحناء، والمفردات التراثية والفنون اليدوية، والرسم على الزجاج.

وأشادت بالترتيبات التي اتخذت من أجل المحافظة على سلامة الطالبات والتزاماً بالاحترازات الصحية ضد جائحة كورونا، حيث تم تسليم الطالبات مستلزمات المشاركة في الورش عن بعد في منازلهن، مؤكدةً أنه سيتم التواصل معهن عبر الإنترنت لتعليمهن الحرف التراثية بالطريقة الصحيحة.

وأشادت بخيتة الفلاسي مديرة مركز السمحة النسائي بالمشاركة الواسعة للطالبات في ورش الملتقى، وأضافت: نقدم عدة ورش يومية عن بعد يتم بثها عبر الإنترنت تقوم من خلالها المدربات التراثيات بتعليم الطالبات العديد من الحرف التراثية، مثل السدو والتلي والغزل وطريقة صنع العطور.

فيما أكدت ميثاء السويدي مديرة مركز العين النسائي أن مشاركة المركز في الملتقى هذا العام اشتملت على عدة ورش تراثية تعليمية عن بعد تم بثها عبر المنصة الرقمية للنادي، وقدم المركز من خلالها بعض عناصر التراث من أهمها التلي، والخوص، والألغاز والأمثال الشعبية، وعمل حصالات النقود، وعمل بطاقات التهنئة بالعيد، مشيرةً إلى أن الملتقى يهدف في المقام الأول إلى تعزيز التراث في نفوس الطالبات، وتعليمهن الحرف التقليدية، وتعريفهن بأهمية التراث في حياتنا وكيفية المحافظة عليه.