7 عادات.. من أجل نوم صحي

أبوظبي (الاتحاد)

يؤثر الحرمان من النوم على الصحة بشكل سلبي، حيث يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والتركيز، وإثارة الأعصاب بسهولة، وإلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وضعف جهاز المناعة، وذكر موقع «Times of India» عادات بسيطة تساعدك على النوم كالأطفال.

جدول زمني

يُعد تحديد جدول زمني ثابت هو الخطوة الأساس لنوم صحي، فالذهاب إلى الفراش في ساعة محددة والاستيقاظ في ساعة محددة كل يوم يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل.

طقوس النوم

يساعدك وضع طقوس قبل النوم على الاستعداد والنوم في مزاج جيد، مثل أخذ حمام دافئ أو قراءة كتاب أو الاستماع للموسيقى المُهدئة.

ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة أمر مهم للحفاظ على صحتك العامة، إلا أنها تجعلك تغط في نوم عميق أيضاً، ولكن عليك أن تتمرن قبل النوم بساعتين على الأقل وليس قبله مباشرة حتى لا تشعر بالصحوة.

حمية صحية

تناول الطعام قبل النوم مباشرة يمكن أن يجعلك تشعر بالانتفاخ والثقل، وبالتالي يصعب عليك النوم، لذلك عليك تناوله قبل ساعتين على الأقل من موعد نومك.

قلل من الكافيين

يمكن أن يجعلك تناول القهوة أو الشاي أكثر يقظة، لذلك من الأفضل عدم تناول المشروبات المليئة بالكافيين قبل وقت النوم.

لا للقيلولة

تؤدي القيلولة أثناء النهار إلى اليقظة أيضاً، غير أن الامتناع عن النوم نهاراً يساعدك على النوم بسهولة أثناء الليل.

غرفة للنوم

لا تأكل أو تشاهد التلفاز في غرفة النوم، وتأكد من أنها مظلمة وهادئة وباردة، حيث يساعدك استخدام الغرفة للنوم فقط على ربطها في عقلك بالنوم وليس أي نشاط آخر.