(ناصر بوعفرا) القلب ممتلئ بالكثير الجديد

صديقي الفنان التشكيلي ناصر بوعفرا….

يقول إن مشكلة المبدع تكمن في زحام العاطفة لديه والأفكار ورؤاه، التي يبحث عن ترتيبها وإيقاظ خموله في الفكرة وانتظاراته التي تأخذ منه الوقت والأيام وجهد التفكير

في الروح «ماي مالح، بو محمد»

أحياناً نستيقظ على أكياس موضوعة أمام الباب أو في الطريق إلى العمل أنت أمام مسؤوليات كبيرة ومكان تحتاجه للاستمرار حياً وإلا تموت! لا تتوفر ألوان تُمزج مع بعضها حتى تستخرج منها المناسب، اللوحة تعطيك أحاسيسها بعد الاكتمال وحين تبدأ، نحن تقليديون لأننا لا نبحث!

عما نريده حتى نصل…

:بعد المشوار ألوانٌ خاصة

:حبل للنزول إلى أعماقنا، نبحث في داخلنا عن المختلف والجديد

: أن نقول لأمانينا هذه حقيقة وليست كوابيس نبتعد عنها

:أن نتذكر أننا مواهب خفتَ عنها الضوء

صديقي بو عفرا..

معي هذا الصباح بروحه فقط أخذته لنتأمل أحلامنا منذ كنا شباباً لهم أمنياتهم، لهم القبول والقوة على العمل التطوعي في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في رأس الخيمة».

معي حين وضعنا باباً لا قفل له على الرمل، عزف هو على عوده، وقلت أنا أسراري في الشعر وقرأت من الماعون نصوصاً عديدة، وبصوته غنى لها المجد يدها اليسرى التي لها الطول والأمان

في صباح هذا اليوم حملت له لوحة الأمنيات والأيام تلك التي استمعت لنا ووضعتها أمام جبل حتى يراها وهو قادم من العمل يقف يتأملها.

أمام حديقة مهجورة على كرسي مهزوم وقدم مكسورة جلسنا صوبنا للأحلام النظر، حركنا لها «المرجيحة» لترى أننا لا ندفع أجر الدخول ولنا الحق باستخدام المرفق بحب ويسر ودون قلق

أبو العزيزتين منال وميرة..

الذي غير فكرة المكان المغلق وفتح «حوش» منزله يتمتع معه بالحرية مبتعداً عن انتمائه لجمعية أو مؤسسة تفرض عليه «افعل فقط» أو تنحاز إلى آخر وتهمش آخر، أعطى منال وميرة المشاركة في أفكاره وأخذ من طيبتهما وعفويتهما اللون وابتعد عن الضغوط.

يقول ناصر..

ما أبحثُ عنه دوماً هو اللقاء الجيد مع فكرتي التي أحاول أن أرسمها بجودة أعطيها من طاقتي ما تستحق، أُأمن الطمأنينة، أقف أسمع وأرى ما يحقق الأكثر لا شيء مثل القليل الذي ينمو بصدق العطاء، إذا كلٌ منا عمل على إمكانياته أعطى وأجزى

أنت حقيقي يا صديق تنزل في كل ليلة

إلى ما لا يراه الناس وتنتج إبداعاً حقيقياً

كل لوحة هي سعادة منك إهداء للجميع

«لطالما كان بيننا اختلاف

كنا كالنهار في وضوح».