حرائق مروعة تجتاح مناطق بكندا وأميركا

فانكوفر (كندا) (أ ف ب)

يجتاح حوالي مئة حريق غرب كندا وكاليفورنيا، فيما تسيطر موجة قيظ غير مسبوقة على هذه المناطق، أسفرت عن وفاة المئات. وتواصل الحرائق اجتياح مناطق بمقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية، حتى بلغت 152 حريقاً. ويقدر الخبراء أن موجة الحر هذه التي أطلقت في إطارها انذارات بدرجات حرارة مرتفعة جداً في مناطق يعيش فيها ملايين الأشخاص، وتسببت بوفاة أكثر منر700 شخص في كندا و16 على الأقل بالولايات المتحدة، ناجمة عن الاحترار المناخي. وعانت ولايتا واشنطن وأوريغن الأميركيتان على الجانب الآخر من الحدود درجات حرارة قياسية.

والتهمت ثلاثة حرائق 15 ألف هكتار من الغابات شمال كاليفورنيا.